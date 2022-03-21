Rus ordusu, market kuyruğundaki sivilleri vurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir markette sıra bekleyen sivilleri vurduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Kiev'e doğru ilerleyen Rus ordusunun, 16 Mart’ta Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği bir saldırı anının güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

RUS ORDUSU MARKETTE SIRA BEKLEYEN SİVİLLERİ VURDU

Görüntülerde, Rus ordusu bir markette sıra bekleyen sivilleri vuruyor. Rus bombardımanın hedefi olan siviller neye uğradığını şaşırırken, patlamanın ardından kaçtıkları görüldü.

Saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığı hakkında ise açıklama yapılmadı.

Rus ordusunun market kuyruğunda bekleyen Ukraynalıları vurduğu anlar VİDEO