Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu

Rus ordusu tarafından Ukrayna’nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 32 gündür hız kesmeden devam ederken, Rus ordusu tarafından atılan roketlerin hedefinde bu kez batı Ukrayna yer aldı.

LUTSK KENTİ VURULDU

Rus ordusu tarafından Sivastopol’den atıldığı iddia edilen roketler, Ukrayna'nın Lutsk kentini hedef aldı.

Kentte hangi noktaların vurulduğuna ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildi.