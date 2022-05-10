Rus ordusu vurdu, İzyum’da 44 sivilin cesedine ulaşıldı

Geçtiğimiz mart ayında Rus askerleri tarafından vurulan bir binanın enkazında bugün 44 sivilin cansız bedeni bulundu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor…

Sivil yerleşim yerlerini vuran Rus ordusu, yüzlerce can kaybına neden oluyor.

44 sivilin cesedine ulaşıldı

Geçtiğimiz Mart ayında Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzyum kentinde Ruslar tarafından çok katlı bir apartman vurulmuştu.

İHA'da yer alan habere göre bölgede devam eden çalışmaların ardından bugün binanın enkazında 44 sivilin cesedine ulaşıldı.

“Bir başka korkunç savaş suçudur”

Harkov Valisi Oleg Sinegunov bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “5 katlı bina içindeki sivillerle birlikte çöktü. Bu Rus işgalcilerin sivil halka karşı işledikleri bir başka korkunç savaş suçudur.” dedi.