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    Rus ordusuna karşı 45 bin ceza davası açıldı

    Rus ordusuna karşı 45 bin ceza davası açıldı

    Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Rus ordusuna yaklaşık 45 bin ceza davası açıldığı bildirildi.
    • 20.11.2022 - 22:52
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 23:51
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    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken, Rus ordusunun geride bıraktığı tahribata karşı soruşturmalar ve davalar sürüyor.

    Rusya'ya 44 bin 662 ceza davası açıldı

    Ukrayna Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana "Rus ordusu tarafından işlenen suçlar" ile ilgili 44 bin 662 ceza davasının açıldığı aktarıldı.

    Rus ordusuna karşı 45 bin ceza davası açıldı #1

    Ukraynalılara işkence yapılan 47 yer keşfedildi

    İHA'nın haberine göre Rus ordusuna yönelik suçlamalar arasında "savaş yasalarının ve geleneklerinin ihlali", "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığına saldırı" ile "ihanet" ve "yıkım" yer aldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Sumi, Çernihiv, Kiev, Harkov, Donetsk, Herson ve Mıkolayiv bölgelerinde bugüne kadar Rus ordusunun Ukrayna vatandaşlarını yasadışı bir şekilde alıkoyduğu ve işkence yaptığı toplam 47 yerin keşfedildiği aktarıldı.

    Rus ordusuna karşı 45 bin ceza davası açıldı #2


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