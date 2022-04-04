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- Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu görüntülendi
Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu görüntülendi
Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu yoldan geçenler tarafından görüntülendi.
- İHA
- 04.04.2022 - 20:09
- Güncelleme : 04.04.2022 - 20:10
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 40’ıncı gününde devam ediyor.
Rus güçlerine karşı mücadelesini sürdüren Ukrayna ordusu, Kiev ve çevresi kontrolü altına aldı.
KİEV-JİTOMİR KARAYOLU RUS GÜÇLERİNDEN TEMİZLENDİ
Rus ordusundan temizlenen başkent Kiev ile Jitomir arasındaki karayolu görüntülendi.
Karayolunu kullanan sivillerin cep telefonuyla çektiği anlarda, Rus ordusuna ait askeri araçların imha edildiği görüldü.
Rus ordusundan temizlenen Kiev-Jitomir karayolu görüntülendi VİDEO