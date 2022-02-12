Ukrayna'ya yakın noktadaki Rus askeri hareketliliği kameraya yansıdı.

Rusya ile Belarus'un ortak düzenlediği askeri tatbikat sürerken, Batı'dan yapılan açıklamalarda Rus ordusunun Ukrayna'ya gireceği yönündeki ifadeler yüksek sesle dile getiriliyor.

Moskova ise Ukrayna'yı işgal etme planlarının olmadığını belirterek, Batı'nın savaş söylemleriyle gerilimi tırmandırdığını belirtiyor.

UKRAYNA SINIRINDA RUS ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Dünyanın gözü Ukrayna etrafındaki askeri hareketliliklere çevrilirken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Rus ordusuna ait uzun askeri araç konvoyu dikkat çekti.

Askeri araçların, Ukrayna sınırına yakın noktadaki Valuyki kasabasına yığınak yaptığı belirtildi. Söz konusu hareketlilik, başka bir araçtan kaydedildi.

Rus ordusundan Ukrayna sınırına askeri yığınak ViDEO

ABD: OLİMPİYATLAR BİTMEDEN UKRAYNA'YI İŞGAL EDEBİLİRLER

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün, Rusya'nın "Çin Olimpiyatları" bitmeden Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı da Batılı ülkelerin yetkililerini ve medyasını, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlatmakla suçlamıştı.

"135 BİN ASKER KONUŞLANDIRILDI" İDDİASI

ABD’li ve Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 135 bin asker konuşlandırdığını iddia ediyor, Rusya ise bölgedeki askeri varlığına ilişkin resmi rakam vermekten kaçınıyor.

Ancak Rus ordusu tatbikatlar gerekçesiyle Ukrayna’nın doğu sınırında, kuzeyde Belarus’ta ve Karadeniz’de son aylardaki askeri faaliyetlerini artırmış durumda.

SERİ ASKERİ TATBİKATLAR YAPILACAK

Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’ta Rusya’nın da katıldığı ve 10 Şubat’ta başlayan "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı kapsamında çok sayıda Rus askeri unsuru bölgeye nakledildi. Rus tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Belarus’a bugüne kadar S-400 hava savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 20 Ocak’ta yapılan açıklamada, Rus donanmasının ocak ve şubat aylarında "sorumlu" olduğu tüm bölgelerde, seri askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini bildirmesi, askeri faaliyetlerin denizlerde de artacağını gösterdi.

BÖLGEDE SON DURUM

Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı son olarak 20 savaş gemisinin askeri tatbikat için Baltık Denizi'ne, 30’dan fazla savaş gemisinin ise Karadeniz’e girdiğini açıklamıştı.

UKRAYNA, ABD VE İNGİLTERE'DEN ASKERİ HAZIRLIK

Ukrayna ordusunun ise Donbas temas hattı yakınına doğru 120 bin asker ve askeri teçhizatı sevk ettiği belirtiliyor. ABD ise NATO Mukabele Gücünün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirmişti.

ABD, çeşitli sevkiyatlarla Avrupa’daki toplam asker sayısını 80 bine yükseltti. ABD, Romanya’da 2 bin asker bulundururken Polonya’daki varlığını ise yaklaşık 5 bin askere yükseltecek.

İngiltere de Ukrayna’ya askeri eğitim amacıyla özel kuvvet personeli konuşlandırırken söz konusu personel sayısının 100 ila 600 kişi arasında olduğu öne sürülüyor.