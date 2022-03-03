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Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

Rusya’nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.