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    Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

    Rusya’nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev’e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:41
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    Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

    Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, başkent Kiev’e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu kesin çözüm arıyor…

    Ordu, Kiev’e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor.

    KIEV’E GİRİŞ ENGELLENİYOR

    Özellikle başkente bağlanan köprüler patlatılarak, kullanılamaz hale getiriliyor.

    Bu şekilde de Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların, Kiev’e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

    BİR KÖPRÜ DAHA YERLE BİR EDİLDİ

    Kiev’in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yerle bir edildi.

    O anlar kameraya yansıdı.

    Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor VİDEO

    Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor #1

    Rus ordusunun Kiev’e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor #2


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