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    Rus ordusunun Ukrayna yakınlarındaki yığınağı uydu görüntülerine yansıdı

    Uydu görüntüleri hizmeti sunan Maxar, Rusya'nın askeri varlığını kayıt altına aldı.
    • REUTERS
    • 21.02.2022 - 10:30
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    Rus ordusunun Ukrayna yakınlarındaki yığınağı uydu görüntülerine yansıdı

    Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki askeri hareketliliği devam ediyor.

    ABD merkezli uydu teknolojisi şirketi Maxar, Rus ordusunun manevralarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

    RUSYA'NIN ASKERİ HAREKETLİLİĞİ UYDUDA

    Uydu görüntüleri, zırhlı ekipman ve birliklerin konuşlandırmasını gösteriyor. Hareketlilik, Rusya'nın Belarus'ta pazar günü sona erecek olan askeri tatbikatları uzatmasının ardından yaşandı.

    Batılı ülkeler, Rusya'nın yakında "Ukrayna'yı işgal edeceğini" sıklıkla dile getiriyor.

    ZIRHLI ARAÇLAR UKRAYNA YAKINLARINDA

    Haftalardır Rus kuvvetlerinin yığınağını takip eden Maxar, "Bu yeni olay, daha önce gözlemlenen savaş gruplarının (tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, topçu ve destek teçhizatı) konuşlanma modelinde bir değişikliği temsil ediyor." dedi.

    Uydu görüntülerine göre 13 Şubat itibarıyla Rusya'nın Soloti kentinde birkaç büyük savaş grubunun konuşlandığı gözlemlendi. Pazar günkü görüntüler, Soloti'deki muharebe birliklerinin ve destek ekipmanlarının çoğunun ayrıldığını gösteriyor. Ancak bölgede geniş araç parkurları ve bazı zırhlı konvoylar göze çarpıyor.

    Rus ordusunun Ukrayna yakınlarındaki yığınağı uydu görüntülerine yansıdı #1

    "RUSYA'NIN HAZIRLIĞI ARTIYOR" YORUMU

    Rusya'nın Belgorod şehrinin kuzeybatısında bir dizi yeni saha konuşlandırmasının da kayıtlara geçtiği aktarıldı.

    Maxar'dan kıdemli yönetici Stephen Wood, pistlere ve kar yağışına işaret ederek, bu durumun hareketliliğin yakın zamanda yaşandığını gösterdiğini söyledi.

    "Bana göre bu, artan bir hazır olma durumunu gösteriyor." diye ekledi.

    Rus ordusunun Ukrayna yakınlarındaki yığınağı uydu görüntülerine yansıdı #2

    Rus ordusunun Ukrayna yakınlarındaki yığınağı uydu görüntülerine yansıdı #3


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