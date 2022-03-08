Rus ordusunun Ukrayna'da ilerleyişi

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus ordusuna direnmeye devam ederken, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes yapıldı.

Rusya'nın başlattığı askeri harekat sonucunda Ukrayna ile girdiği savaş, 13'üncü gününde..

Meydanların ve sivil yerleşim alanlarının bombalanmasıyla birlikte Ukrayna, direnişine de devam ediyor.

Rus ve Ukraynalı heyetlerin yaptığı son müzakereden de sonuç çıkmazken, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes kararı alındı.

5 ŞEHİRDE SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR

Moskova saati ile 10.00 itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes kapsamında sivillerin Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinden daha güvenli bölgelere tahliyesi, Rus güçlerin belirli aralıklarla ateşkesi ihlal etmesine ve kar yağışının neden olduğu zorluklara rağmen devam ediyor.

RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ HARİTALARA YANSIDI

Öte yandan Rus ordusunun gün gün Ukrayna'da ilerleyişi haritalara yansıdı.

Saldırıların başladığı ilk gün Harkiv, Çernigiv, Donbas ve Kırım'ın sınır bölgelerinde olan Rus ordusunun, 13.günde başkent Kiev ve Odessa'ya çok yaklaştığı görülüyor.

RUSYA: UKRAYNA'YA AİT TOPLAM 2 BİN 482 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, bir gün içinde Rus ordusunun 158 Ukrayna askeri tesisini yok ettiğini belirtti.

Rus savaş uçaklarının havada Ukrayna'ya ait iki Mig-29 ve bir Su-27 savaş uçağını düşürdüğünü kaydeden Konaşenkov, 7 Mart'ta Jitomir yakınlarında bir askeri hava üssünü uzun menzilli hassas silahla vurduklarını açıkladı.

Bugüne kadar Ukrayna'ya ait toplam 2 bin 482 askeri altyapı tesisinin imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 hava savunma füze sistemleri S-300, Buk M-1, Osa ve 79 radar istasyonu bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 866 tank ve çeşitli zırhlı araç, 91 çok namlulu roketatar, 317 obüs ve havan topu, 634 özel askeri araç ve 81 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı.

UKRAYNA: 12 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

RUSYA'NIN SUMİ KENTİNE YAPTIĞI HAVA SALDIRISINDA 2'Sİ ÇOCUK 9 SİVİL ÖLDÜ

Rusların Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısında 2'si çocuk 9 sivil öldü

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Sumi'yi bombaladığı bildirildi. Açıklamada, kentin Romenskaya ve Spartak sokaklarında iki binanın isabet alarak yıkıldığı ve enkaz alanında yangınlar çıktığı belirtildi.

Yangınların Ukraynalı ekiplerce söndürüldüğü, enkaz altında 2'si çocuk 9 sivilin cesedinin çıkartıldığı kaydedildi.

UKRAYNA'DAN KOMŞU ÜLKELERE GEÇEN MÜLTECİ SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.