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    Rus ordusunun üst düzey isimleri, Ukrayna'daki çatışmalarda öldü

    Tümgeneral Mityaev, savaş sırasında öldürülen dördüncü Rus general oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:26
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    Rus ordusunun üst düzey isimleri, Ukrayna'daki çatışmalarda öldü

    Ukrayna, Rusya'ya bağlı birliklerin yüzde 40'ının "devre dışı" bırakıldığını duyurdu.

    Ortaya çıkan tablonun 15 Mart itibarıyla oluştuğu belirtilerek, Rus ordusunun söz konusu dilimiyle ilgili "Tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti." denildi.

    RUSYA'NIN ÜST DÜZEY KAYIPLARI

    Bunun üzerine son karşı saldırılara ilişkin Sun gazetesi, "Putin'in 4'üncü generalinin yanı sıra 7 seçkin savaşçısını" kaybettiğini yazdı.

    47 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in seçkin SWAT ekibinin yedi üyesiyle birlikte Mariupol saldırısında öldüğü kaydedildi.

    SAVAŞTA ÖLDÜRÜLEN 4'ÜNCÜ RUS GENERAL

    Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da subayın öldürüldüğünü duyurdu. Mityaev'in savaşta ölen dördüncü Rus general olduğu belirtildi.

    Üçüncü haftasına giren çatışmalarda öldürülen diğer Rus askerlerinin de fotoğraflarına yer verildi.

    "PUTİN, ÇİN'DEN ASKERİ DESTEK İSTEDİ" İDDİASI

    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'den askeri teçhizat ve ekonomik destek istediğine ilişkin haberler son günlerde ortaya çıkmıştı.

    Rusya iddiaları yalanlamış, Çin de söylentiler için "ABD'nin dezenformasyonu" ifadesini kullanmıştı.

    Rus ordusunun üst düzey isimleri, Ukrayna daki çatışmalarda öldü #1

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