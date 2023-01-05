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    Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna’da Noel için ateşkes istedi

    Patrik Kirill, Ortodoksların kiliselerdeki törenlere katılabilmesini sağlamak istiyor. Silahların susmasını isteyen Kirill'in çağrısına Ukrayna tepki gösterdi.
    • 05.01.2023 - 16:29
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    Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna’da Noel için ateşkes istedi

    Ukrayna savaşı sırasında tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, yeni bir açıklamaya daha imza attı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Kirill, "Ukrayna'da ölen Rus askerleri günahlardan arınacak." demişti.

    6-7 Ocak için ateşkes çağrısı

    Kirill, şimdi de 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noel'i döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılmasını istedi.

    Kirill, yazılı açıklamasında, Ortodoks Noel'i döneminde Ukrayna’da taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

    Ortodoksların kiliselerdeki törenlere katılmasını istiyor

    Ateşkesin, 6 Ocak öğlen saatlerinden 7 Ocak gecesine kadar uygulanması gerektiğini belirten Patrik Kirill, böylelikle Ortodoksların kiliselerdeki törenlere katılabileceğini ifade etti.

    Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna’da Noel için ateşkes istedi #1

    Kiev'den Patrik Kirill'e tepki

    Ukrayna ise Rus Ortodoks Kilisesi'nin Noel ateşkesi açıklamasını propaganda unsuru olarak görüyor.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rus Ortodoks Kilisesi'ni, Rusya'yı Ukraynalılara karşı soykırım yapmaya çağırmak ve toplu katliamı teşvik etmekle suçladı.

    Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna’da Noel için ateşkes istedi #2

    "Alaycı tuzak ve propaganda unsuru"

    AA'nın haberine göre, Podolyak, "Dolayısıyla Rus Ortodoks Kilisesi'nin Noel ateşkesiyle ilgili açıklaması alaycı bir tuzak ve bir propaganda unsurudur." ifadesini kullandı.


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