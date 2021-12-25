Rus paralı asker gücü Wagner, Mali’ye 500 asker gönderdi

Rus paralı asker gücü Wagner grubunun, Mali'ye 500 asker gönderdiği belirtilirken, batılı ülkelerden de tepki geldi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Rus paralı asker gücü Wagner grubunun 500 askeri önceki gün Mali’nin başkenti Bamako’ya ulaştı.

Malili yetkililerden konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

BATILI ÜLKELERDEN TEPKİ

Batılı ülkeler, dün sabah yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Wagner Grubu'nun Mali'ye asker konuşlandırmasına tepki göstermişti.

"PARALI ASKERLER, BARIŞ VE İSTİKRARA TEHDİT"

Açıklamada, Mali'ye asker konuşlandırmanın Batı Afrika'daki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceği ve insan hakları mağduriyetlerine yol açabileceği belirtilerek "Sürdürülebilir barış ve istikrara ulaşma, terörle mücadele çabalarında Mali'yi ve halkını desteklemeyi taahhüt eden uluslararası ortaklar olarak Mali topraklarında paralı askerlerin konuşlandırılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

SAHEL'DE FRANSA'DAN SONRA WAGNER DÖNEMİ

Fransız ordusunun yaklaşık 5 bin askerle yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun sonlandırılmasıyla Sahel'deki güvenlik krizinin çözümünde ana aktörün Rus Wagner grubu olabileceği belirtiliyor.

YEREL ORDULARI EĞİTİYOR, MADENLERİ KORUYORLAR

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

AFRİKA'DAKİ WAGNER VARLIĞI

Rus paralı askerlerin Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.