Rus Patrik Kirill'in Ukrayna savaşıyla ilgili sözleri Vatikan'ı kızdırdı

Putin'e yakınlığıyla bilinen Kirill, savaşın 'manevi' anlamı olduğu şeklinde görüş bildirdi. Rus patriğin sözleri, Ortodokslarla Vatikan arasında gerilime yol açtı.

Ukrayna savaşı, Vatikan ile Ortodoks Kilisesi'ni karşı karşıya getirdi.

"Putin'in müttefiki" olarak anılan Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, iki ülke arasında haftalardır devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"METAFİZİK ANLAMI OLAN BİR MÜCADELEYE GİRDİK"

Moskova'nın askeri harekatını destekler nitelikte açıklama yapan Patrik Kirill, "Fiziksel değil, metafizik anlamı olan bir mücadeleye girdik." demişti.

Bu sözlerin ardından Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, "Bir zamanlar kiliselerimizde kutsal savaş ya da haklı savaş hakkında da konuşulurdu. Bugün ise böyle konuşamayız." uyarısında bulundu.

RUS PATRİĞİN SÖZLERİ KONUŞULUYOR

Papa'nın yanı sıra Vatikan'dan birkaç rahip de Kirill'in sözleri üzerine devreye girdi.

Vestfalya Wilhelm Üniversitesi'nden Thomas Bremer, Patrik Kirill'in sözlerine ilişkin "Ukrayna'daki savaşta Batı ve Ortodoks dünyası arasında manevi bir fark olduğu görüşünü dile getirdi." dedi.

"UKRAYNA SAVAŞINA TEOLOJİK TEMEL SAĞLADI"

"Ona göre savaş, siyasi amaçlarla ilgili değil, manevi veya onun deyimiyle 'metafizik' amaçlarla ilgilidir." diyen Bremer, Kirill'in Moskova yönetimine savaş konusunda teolojik temel sağladığına dikkat çekti.

Patrik Kirill, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2012 seçim zaferini “Tanrı'nın bir mucizesi” olarak nitelendirmişti.

"RUSYA VE UKRAYNA'DAKİ ORTODOKS KİLİSELERİ ARASINDA AYRILIK VAR"

El Cezire'ye konuşan Bremer, "Bugün gerçek ayrılık, Rus Ortodoks Kilisesi ile onun Ukrayna'daki (kalan) kolu olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi arasında görünüyor." görüşünü paylaştı.

Savaş sonrası oluşabilecek tabloyu özetleyen Bremer, "Rus Ortodoks Kilisesi, Patrik tarafından ihanete uğradığını hissettiği için Ukrayna'daki sadıklarının büyük bir kısmını muhtemelen kaybedecek." dedi.