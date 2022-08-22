Rus petrol şirketi Lukoil, Spartak Moskova futbol takımını satın aldı

Rus petrol şirketi Lukoil Rusya birinci liginde mücadele eden Spartak Moskova futbol takımını ve kulübün iç saha müsabakalarını oynadığı stadyumunu satın aldığını açıkladı.

Spartak, Rusya'nın 24 Şubat'ta "özel askeri operasyon" adını verdiği bir adımla Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batı'nın ülkeye uyguladığı yaptırımlar nedeniyle finansal sorunlarla karşı karşıya kalmıştı.

Yirmi yıldan uzun süredir kulübün ana sponsoru konumunda bulunan Lukoil şirketin hisselerinin tamamını satın aldı.

Başkan görevini bıraktı

Şirketin uzun süredir sahibi olan Leonid Fedun'un yönetim görevlerinden ayrılacağını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Mayıs ayında sponsorlar hiçbir Avrupa turnuvasında yer almayacağı gerekçesiyle kulüple olan sponsorluk anlaşmasını sonlandırmıştı.