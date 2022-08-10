Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı bugün tekrar başlayacak

Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının bugün tekrar başlayacağı bildirildi.

Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte yaşanan kutuplaşmada Batı ve Rusya arasındaki yaptırımlar devam ediyor.

Batı ülkelerinin ekonomik yaptırımlarına karşı Rusya enerji kartını oynadı.

Dünya genelinde enerji krizine neden olan gelişmelerde bugün Rusya'dan yeni bir adım daha geldi.

Petrol sevkiyatı tekrar başlayacak

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in Başkan Danışmanı İgor Demin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden petrol sevkiyatının tekrar başlaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ukrayna üzerinden geçen Drujba hattının güney kolundan bugün petrol sevkiyatının tekrar başlayacağını belirten Demin, "Sevkiyatı bugün saat 16.00'da başlatmayı planlıyoruz. Sevkiyatlar önce Slovakya'ya ardından Macaristan'a ulaşacak." dedi.

Dün petrol akışı durdurulmuştu

Transneft'ten dün yapılan açıklamada, gerekli ödemelerin yaptırımlardan ötürü yapılamaması nedeniyle Ukrayna'nın Rus petrolü sevkiyatını 4 Ağustos'ta durdurduğunu bildirmişti.

Avrupa basınında çıkan haberlerde, sevkiyatların durması üzerine Slovakya'nın Slavnaft ve Macaristan'ın MOL şirketlerinin söz konusu ödemeleri Ukrayna tarafına yaptıkları belirtilmişti.