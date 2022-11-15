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    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

    Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna Ukrayna tarafının hatta voltaj düşmesinden kaynaklı petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.
    • 15.11.2022 - 22:17
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    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu

    Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

    Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.

    Voltaj düşmesi nedeniyle durduğu belirtildi

    AA'nın haberine göre açıklamada, Ukrayna tarafının hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.

    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu #1


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