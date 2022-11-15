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Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı durdu
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna Ukrayna tarafının hatta voltaj düşmesinden kaynaklı petrol sevkiyatının durdurulduğunu açıkladı.
- 15.11.2022 - 22:17
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna’nın, ülke üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolünün sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.
Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların durduğu belirtildi.
Voltaj düşmesi nedeniyle durduğu belirtildi
AA'nın haberine göre açıklamada, Ukrayna tarafının hatta voltaj düşmesinden ötürü söz konusu sevkiyatları durdurduğuna yönelik Transneft’i bilgilendirdiği kaydedildi.