Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı kısmen durdu

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden Rus petrolü sevkiyatının kısmen durduğunu duyurdu.

Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşıyan Transneft, daha önce de hatta yaşanılan arıza nedeniyle kısa süreliğine petrol aktarımını durdurmuştu..

Şirkette yapılan yeni açıklamada, aktarımın kısmen durdurulduğu belirtildi.

Macaristan'a sevkiyat tamamen durdu

Transneft'ten Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada hat üzerinden Macaristan'a sevkiyatın tümüyle durduğu, Slovakya’da bulunan petrol depoları sayesinde Çekya ve Slovkya'ya yönelik sevkiyatın ise sürdüğü bildirildi.