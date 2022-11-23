Petrol
84.7
-4.16%
Euro
19.309
0.69%
Dolar
18.6224
0.09%
Altın
1.043
0.18%
Borsa
4854
1.54%
Bitcoin
312.776
1.13%
BTXN Coin
5.86
-3.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı kısmen durdu

    Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden Rus petrolü sevkiyatının kısmen durduğunu duyurdu.
    • 23.11.2022 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı kısmen durdu

    Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşıyan Transneft, daha önce de hatta yaşanılan arıza nedeniyle kısa süreliğine petrol aktarımını durdurmuştu..

    Şirkette yapılan yeni açıklamada, aktarımın kısmen durdurulduğu belirtildi.

    Macaristan'a sevkiyat tamamen durdu

    Transneft'ten Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada hat üzerinden Macaristan'a sevkiyatın tümüyle durduğu, Slovakya’da bulunan petrol depoları sayesinde Çekya ve Slovkya'ya yönelik sevkiyatın ise sürdüğü bildirildi.

    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı kısmen durdu #1


    Türk SİHA'ları, Suriye'de PKK kontrolündeki petrol rafinerisini vurdu
    Gündem

    Türk SİHA'ları, Suriye'de PKK kontrolündeki petrol rafinerisini vurdu

    Amcasına sokak ortasında kurşun yağdırdı
    3. Sayfa

    Amcasına sokak ortasında kurşun yağdırdı

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir