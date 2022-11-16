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Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı yeniden başladı
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını açıkladı.
- 16.11.2022 - 23:49
Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.
Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.