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    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı yeniden başladı

    Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını açıkladı.
    • 16.11.2022 - 23:49
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    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı yeniden başladı

    Transneft’ten Rus medyasına yapılan açıklamada, Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatın tekrar başladığı belirtildi.

    Ukrayna, Drujba üzerinden sevkiyatı dün teknik sorunlar nedeniyle durdurmuştu.

    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden sevkiyatı yeniden başladı #1


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