Rus pilotlar, Karadeniz'de düşürülen ABD İHA'sı nedeniyle ödüle layık görüldü Rusya Savunma Bakanlığı, MQ-9 tipi İHA'ya müdahale sonrası alınan kararı açıkladı.

14 Mart'ta iki Rus Su-27 uçağının, ABD'ye ait MQ-9 İHA'sına müdahalesi Karadeniz'de suları ısındırdı.

ABD, düşen İHA'ya ait görüntüleri yayınlarken, Rusya hava aracına müdahale iddialarını kabul etmedi.

İHA'ya müdahale eden Rus pilotlarla ilgili karar

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine sebep olan Rus savaş uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü bildirildi.

Ödüle layık görüldüler

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın geçici durum alanını ihlal ettiği ve düştüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Şoygu'nun, söz konusu İHA'nın Rus sınırları ihlalini önleyen Su-27 uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü belirtildi.

Karadeniz'de yaşanan gerilim

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart'ta, iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Austin-Şoygu görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüşmüştü.

Rusya: ABD'nin savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruluyor

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Karadeniz’de ABD'ye ait İHA ile ilgili olayın, ABD'nin Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunu doğruladığını söylemişti.

Parçalarını bulmaya çalışıyorlar

Karadeniz'e düşen ABD İHA'sının kalıntılarını bulmaya çalışacaklarını belirten Patruşev, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalarda yer almadığı yönünde sürekli açıklama yaptığına dikkati çekti ve yaşananların bunu göstermediğini anlatmıştı.

Patruşev, ülkesinin ABD'nin eylemlerine karşı koyduğunu vurgulayarak, "Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi savunmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

"Denizden çıkarmak için gerekli imkanımız var"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de İHA'nın kalıntılarını denizden çıkarmak için gerekli teknik imkanlara sahip olduklarını söylemişti.

ABD'nin çeşitli teknolojik araçlar kullanarak Karadeniz'de keşif faaliyetlerini aktif şekilde yürüttüğünü belirten Narışkin, "Amerikalıları en çok ilgilendiren nesneleri ve bölgeleri tespit etmeye çalışıyoruz." diye konuşmuştu.