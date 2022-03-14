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- Rus roketinin parçaları, Kiev'de binaların üzerine düştü
Rus roketinin parçaları, Kiev'de binaların üzerine düştü
Başkent Kiev’de Ukrayna ordusu tarafından havada imha edilen Rus roketinin parçaları, kentteki binaların üzerine düştü. Şiddetli patlamayla caddeye savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi öldü.
- İHA
- 14.03.2022 - 15:41
- Güncelleme : 14.03.2022 - 16:32
Rusya-Ukrayna savaşında 19’uncu gün de hareketli geçiyor…
Ukrayna’daki sivil yerleşimleri bombalamaya devam eden Rus birlikleri, yine başkent Kiev’e roket fırlattı.
Roketlerden biri, Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.
BİNALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ, 1 KİŞİ ÖLDÜ
Roket havada imha edildi ancak parçaları, Kurenivka bölgesindeki bulunan binaların üzerine düştü.
Şiddetli bir patlamayla caddeye savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Rus roketinin parçaları, Kiev’de binaların üzerine düştü VİDEO
BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ
Binada oturan Ukraynalılar, panik halinde evlerini boşaltırken; Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, roket parçalarının düştüğü anda caddede bulunan bir otobüste ve çevredeki birçok yapıda büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.