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    Rus roketinin parçaları, Kiev'de binaların üzerine düştü

    Başkent Kiev’de Ukrayna ordusu tarafından havada imha edilen Rus roketinin parçaları, kentteki binaların üzerine düştü. Şiddetli patlamayla caddeye savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi öldü.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 16:32
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    Rus roketinin parçaları, Kiev'de binaların üzerine düştü

    Rusya-Ukrayna savaşında 19’uncu gün de hareketli geçiyor…

    Ukrayna’daki sivil yerleşimleri bombalamaya devam eden Rus birlikleri, yine başkent Kiev’e roket fırlattı.

    Roketlerden biri, Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

    BİNALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ, 1 KİŞİ ÖLDÜ

    Roket havada imha edildi ancak parçaları, Kurenivka bölgesindeki bulunan binaların üzerine düştü.

    Şiddetli bir patlamayla caddeye savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

    Rus roketinin parçaları, Kiev’de binaların üzerine düştü VİDEO

    BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

    Binada oturan Ukraynalılar, panik halinde evlerini boşaltırken; Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, roket parçalarının düştüğü anda caddede bulunan bir otobüste ve çevredeki birçok yapıda büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.

    Rus roketinin parçaları, Kiev de binaların üzerine düştü #1

    Rus roketinin parçaları, Kiev de binaların üzerine düştü #2

    Rus roketinin parçaları, Kiev de binaların üzerine düştü #3

    Rus roketinin parçaları, Kiev de binaların üzerine düştü #4

    Rus roketinin parçaları, Kiev de binaların üzerine düştü #5


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