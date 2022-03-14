Başkent Kiev’de Ukrayna ordusu tarafından havada imha edilen Rus roketinin parçaları, kentteki binaların üzerine düştü. Şiddetli patlamayla caddeye savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi öldü.

Rusya-Ukrayna savaşında 19’uncu gün de hareketli geçiyor…

Ukrayna’daki sivil yerleşimleri bombalamaya devam eden Rus birlikleri, yine başkent Kiev’e roket fırlattı.

Roketlerden biri, Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

BİNALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Roket havada imha edildi ancak parçaları, Kurenivka bölgesindeki bulunan binaların üzerine düştü.

Şiddetli bir patlamayla caddeye savrulan parçalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Rus roketinin parçaları, Kiev’de binaların üzerine düştü VİDEO

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Binada oturan Ukraynalılar, panik halinde evlerini boşaltırken; Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, roket parçalarının düştüğü anda caddede bulunan bir otobüste ve çevredeki birçok yapıda büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.