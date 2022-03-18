Harkov'daki şiddetli patlamalar nedeniyle evlerini geride bırakıp Lviv'deki spor salonuna sığınan 13 yaşındaki genç, 3 hafta içinde korkudan saçlarının beyazladığını söyledi.

Rusya Ukrayna savaşında 3 hafta geride bırakıldı.

Rus ordusunun saldırılarından ise en çok çocuklar etkileniyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında çocuklar da yer alırken Harkov’de yaşayan 13 yaşındaki Maxim’in saçları çatışmalar nedeniyle beyazladı.

YAŞADIĞI ANLARIN ETKİSİNDEN ÇIKAMADI

Yaşadığı korkunun yüzünden okunduğu küçük çocuk saldırıların başından bu yana olanları anlatırken yeniden o anları tekrar yaşadı.

Annesi ve kardeşleriyle Lviv’deki bir spor salonunda yaşayan Maxim, saçlarının Rusya saldırılarının başlamasının ardından kısa sürede beyazladığını söyledi.

Rus saldırılarının ortasında kalan 13 yaşındaki çocuğun saçları beyazladı VİDEO

"PATLAMANIN DURMASINI OTURUP BEKLEDİK"

Korku dolu 3 hafta içinde saçları beyazlayan 13 yaşındaki Maxim, Harkov’da yaşadığı evde camı olmayan odalar da saklandıklarını söyleyerek, “13 yaşındayım. Harkov şehrinden Lviv’e annem, kardeşim ve arkadaşımla geldim. Harkov’da çok şiddetli patlamalar var, sivil evler ve fabrikalar vuruldu. Biz evde kaldık genelde. Bomba düşerse camlar patlayıp üzerimize gelmesin diye camları olmayan odalarda saklandık. Patlamaların durmasını oturup bekledik. Korkunçtu ve buraya gelmeye karar verdik.

"3 HAFTA İÇİNDE SAÇIM BEYAZLADI"

Bu olayların yaşandığı 3 hafta içinde saçlarım beyazladı. Şehir merkezini vurdular. Çok fazla insanımızı, görülmeye değer alanlarımızı vurdular. Savaş uçakları uçtu, tanklar sokaklarda gezdi.

"KAÇMAK DEĞİL OKULA GİTMEK İSTERDİM"

Korkunç ama bir şekilde yaşıyoruz. Savaşın bitmesini isterdim. Sığınaktan sığınağa, şehirden şehre kaçmak değil okula gitmek isterdim” ifadelerini kullandı.