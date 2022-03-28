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Rus sanatçıdan kırmızı boyalı savaş protestosu
Rusya'da bir sanatçı giydiği beyaz elbisenin üzerine kırmızı boya dökerek savaş karşıtı slogan attı.
- İHA
- 28.03.2022 - 17:13
- Güncelleme : 28.03.2022 - 17:25
Rusya’nın farklı kentlerinde savaş karşıtı gösteriler devam ediyor.
Beyaz elbise giyen Rus sanatçı Yevgenia Isayeva, St. Petersburg kentinde belediye meclis binası önünde gösteri düzenledi.
"KALBİM KANIYOR" SLOGANI ATTI
Üzerine kırmızı boya dökerek savaşta dökülen kana dikkat çekmek isteyen Isayeva, “Kalbim kanıyor” şeklinde slogan attı.
Rus sanatçı, protesto gösterisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.