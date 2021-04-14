Rus savaş gemileri Karadeniz'de, Ukrayna ordusu Kırım yakınlarında tatbikatta

Rusya ile Ukrayna'nın sınırlarındaki askeri yığınak hareketliliği, tatbikatlara da yansıdı.

Rusya ile Ukrayna arasında Kırım'ın ilhakı ve Donbas bölgesindeki ayrılıkçılar nedeniyle başlayan gerilim, son haftalarda karşılıklı savaş hazırlıklarının yapıldığı bir noktaya geldi.

İki ülke de sınırlarına ciddi askeri yığınak yaparken, denizde ve karada tatbikatlar da yapılıyor.

HAZAR'DAN GELEN RUS GEMİLERİ KARADENİZ'DE TATBİKATTA

Rusya'ya ait savaş gemilerinin, Karadeniz'de tatbikata başladığı bildirildi.

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde, savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapıyor.

Tatbikata uçak ve helikopterler de katılıyor.

RUSYA, ASKERİ GÜÇLERİNİ SAVAŞA HAZIRLIYOR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

RUSYA 15 GEMİSİNİ YOLLADI, ABD VAZGEÇTİ

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde, Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Karadeniz'e çıkış için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirilmişti.

ABD tarafı, son olarak savaş gemilerini Karadenize sokmama kararı aldı.

UKRAYNA'DAN KIRIM YAKININ TATBİKAT

Ukrayna silahlı kuvvetleri Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın sınırlarının yakınında tank ve piyade saldırılarını püskürtme tatbikatı gerçekleştirdi.

Askeri tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları dünkü telefon görüşmesinden sonra geldi. İki lider, Rusya'nın Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda yaptığı askeri yığınağı görüştüler.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Donbas bölgesinde.

7 YILDIR SÜREN ÇATIŞMALARDA 14 BİN KİŞİ ÖLDÜ



Rusya, Kırım'ı Ukrayna'dan 2014'te ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar son haftalarda şiddetlenmişti. Kiev, ülkenin doğusunda Ukrayna hükümet güçleri ve Rus destekli ayrılıkçılar arasında yedi yıldır süren çatışmalarda 14,000 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

TATBİKAT VİDEOSU

Ukrayna ordusu, savunma hattını yarma girişiminde bulunacak tankları ve piyade birliklerini geri püskürtmek için bugünkü askeri tatbikatta tankları ve topçu birliklerini kullandığını açıkladı.

Ukrayna Ordusundan Kırım'a yakın bölgede tatbikat-Video

Ukrayna ordusunun paylaştığı tatbikat videosunda, düzenli bir şekilde manevra yapan Ukrayna tankları ve topları doldurup ateşleyen askerler görülüyor.

ŞOYGU: "UKRAYNA SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dünkü açıklamasında Moskova'nın Ukrayna sınırları yakınında yaptığı askeri yığınağın savaşa hazır olma durumunu test etmeye yönelik yapılan büyük bir tatbikatın parçası olduğunu ifade etmişti.

Shoigu başarılı olarak nitelediği üç haftalık tatbikatın gelecek iki hafta içinde sona ereceğini belirtmişti.