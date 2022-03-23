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    Rus savaş gemileri Ukrayna’ya füzeyle saldırdı

    Rusya Donanması’na ait savaş gemileri Sivastopol açıklarından Ukrayna’ya füze fırlattı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 01:16
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 01:58
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    Rus savaş gemileri Ukrayna’ya füzeyle saldırdı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 28 gündür devam ederken, Rus ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırıları sürüyor.

    RUS SAVAŞ GEMİSİ UKRAYNA'YA FÜZE FIRLATTI

    Rusya Donanması’na ait savaş gemileri Rusya’nın Ukrayna’da yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadasında yer alan liman kenti Sivastopol açıklarından Ukrayna’ya füze fırlattı.

    Rus savaş gemileri Ukrayna’ya füzeyle saldırdı - Video

    AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

    Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Füzelerin fırlatıldığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Rus savaş gemileri Ukrayna’ya füzeyle saldırdı #1

    Rus savaş gemileri Ukrayna’ya füzeyle saldırdı #2

    Rus savaş gemileri Ukrayna’ya füzeyle saldırdı #3


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