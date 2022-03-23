Rusya Donanması’na ait savaş gemileri Sivastopol açıklarından Ukrayna’ya füze fırlattı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 28 gündür devam ederken, Rus ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırıları sürüyor.

RUS SAVAŞ GEMİSİ UKRAYNA'YA FÜZE FIRLATTI

Rusya Donanması’na ait savaş gemileri Rusya’nın Ukrayna’da yasadışı şekilde ilhak ettiği Kırım Yarımadasında yer alan liman kenti Sivastopol açıklarından Ukrayna’ya füze fırlattı.

Rus savaş gemileri Ukrayna’ya füzeyle saldırdı - Video

AMATÖR KAMERAYA YANSIDI

Seyir füzesi olduğu tahmin edilen füzelerin tam olarak hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor. Füzelerin fırlatıldığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.







