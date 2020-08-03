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Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'e hava saldırısı düzenledi.

Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine havadan saldırdı.

4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 4 kişi öldü VİDEO

