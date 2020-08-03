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    Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 4 kişi öldü

    Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'e hava saldırısı düzenledi.
    • AA
    • 03.08.2020 - 07:47
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 07:47
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    Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 4 kişi öldü

    Suriye'de Beşşar Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları sabah erken saatlerde İdlib'in Binniş bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine havadan saldırdı.

    4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

    Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.

    Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 4 kişi öldü VİDEO

    Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 4 kişi öldü #1

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