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- Rus savaş uçakları, Karadeniz'de keşif uçuşu yaptı
Rus savaş uçakları, Karadeniz'de keşif uçuşu yaptı
Romanya'ya ait savaş uçaklarının, keşif uçuşunda yer aldığı belirtildi.
- İHA
- 23.07.2020 - 16:04
- Güncelleme : 23.07.2020 - 16:04
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet savaş uçağının Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet uzun Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağının, Karadeniz semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.
"TARAFSIZ SULARDA..."
Açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı Karadeniz’in tarafsız sularında keşif uçuşları gerçekleştirmiştir." denildi.
ROMANYA UÇAKLARI EŞLİK ETTİ
Açıklamada ayrıca, Rus uçaklarının uçuşuna, aralıklarla Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 tipi savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.