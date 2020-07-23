Rus savaş uçakları, Karadeniz'de keşif uçuşu yaptı

Rus savaş uçakları, Karadeniz'de keşif uçuşu yaptı

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Romanya'ya ait savaş uçaklarının, keşif uçuşunda yer aldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet savaş uçağının Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet uzun Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağının, Karadeniz semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiği bildirildi.

"TARAFSIZ SULARDA..."

Açıklamada, "Rus Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçağı Karadeniz’in tarafsız sularında keşif uçuşları gerçekleştirmiştir." denildi.

ROMANYA UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Açıklamada ayrıca, Rus uçaklarının uçuşuna, aralıklarla Romanya Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 tipi savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.