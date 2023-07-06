Rus savaş uçakları, Suriye'de ABD İHA'larını 'taciz' etti ABD Hava Kuvvetleri, Rus savaş uçaklarının Suriye üzerinde ABD İHA’larına yaklaşarak, uçuş yolunda işaret fişekleri attığı anların görüntülerini yayınladı. ABD’li bir yetkili “Suriye'deki Rus güçlerini bu pervasız davranışlarına son vermeye ve profesyonel bir hava kuvvetinden beklenen davranış standartlarına uymaya çağırıyoruz” dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Rus SU-35 savaş uçağı, Suriye üzerinde ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA'ya yaklaşarak, uçuş yolunda paraşüt işaret fişekleri kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri Merkezi, o anların görüntüsünü yayınladı.

Kaçınma manevraları yapmaya zorladı

Açıklamada, “Yerleşik normlara ve protokollere aykırı olan bu durum ABD uçağını kaçınma manevraları yapmaya zorlamıştır. Bu olaylar, Suriye'de faaliyet gösteren Rus hava kuvvetleri tarafından profesyonel olmayan ve güvensiz eylemlerin yeni bir seviyesini temsil etmektedir.” denildi.

3 Rus uçağı taciz etti

Merkezi ABD’nin Güney Karolina eyaletindeki Shaw Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunan 9. Hava Kuvvetleri’nin (AFCENT) Komutanı Alex Grynkewich de yaptığı açıklamada, sabah saat 10.40 sularında Rus askeri uçaklarının Suriye’de ABD uçaklarıyla etkileşim halindeyken “güvensiz ve profesyonel olmayan” davranışlarda bulunduğunu belirtti.

ABD’ye ait üç MQ-9 tipi İHA’nın DEAŞ hedeflerine karşı görev yürüttüğü sırada üç Rus savaş uçağının İHA’ları “taciz etmeye” başladığını ifade eden Grynkewich, şöyle devam etti:

Rus güçlerine: Bu pervasız davranışlara son verin