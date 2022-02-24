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    Rus Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 74 askeri tesis imha edildi

    Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiği açıklandı.
    • AA
    • 24.02.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 17:26
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    Rus Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 74 askeri tesis imha edildi

    Rusya’nın askeri müdahalesi ile Ukrayna sınırında yaşanan gerilim, savaşa dönüştü. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

    Rusya’ya ait bir Su-25 savaş uçağının pilotaj hatası nedeniyle Ukrayna’da düştüğünü, pilotun uçaktan fırlatma koltuğuyla ayrılarak kurtulduğunu belirtti. Konaşenkov, Ukrayna’da dört adet insansız hava aracı vurduklarını söyledi.

    “74 ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLMİŞTİR”

    Rus güçlerinin ayrıca bir adet helikopter düşürdüklerini aktaran Konaşenkov, “Ukrayna’da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 74 altyapı tesisi imha edilmiştir.” dedi.

    Rus Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 74 askeri tesis imha edildi #1

    “18 RADAR İSTASYONU SALDIRILARDA İMHA EDİLDİ”

    Konaşenkov, Ukrayna donanmasına ait bir deniz üssü ve üç komuta merkezinin yanı sıra S-300 ve Buk-M1 hava savunma sistemlerine ait 18 radar istasyonunun saldırılarda imha edildiğini sözlerine ekledi.


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