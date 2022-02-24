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Rus Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 74 askeri tesis imha edildi

Rus Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 74 askeri tesis imha edildi

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiği açıklandı.