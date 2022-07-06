Rus Sözcü Zaharova'nın çilek yediği anlar konuşuluyor

Moskova'nın önde gelen figürlerinden Zaharova, çilek bahçesinde hasat yaptı. Zaharova'nın çilek yeme şekli, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamalar kadar, zaman zaman sergilediği tavırlarla da konuşuluyor.

Sözcü Zaharova, bir bahçede çilek yerken çektiği görüntüleri Telegram hesabından paylaştı.

"Benim hasadım"

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüyle ilgili yapılan yorumlarda Ukrayna savaşına işaret edilerek, "Rusya'nın en önde gelen diplomatlarından biri, hükümetinin itibarıyla başa çıkmak için eşi görülmemiş bir yaklaşım benimsedi." denildi.

Çilek yiyen Rus sözcü Zaharova gündem oldu ViDEO

Zaharova'nın çilek yemesi gündem oldu

Metro'da yer alan haberde, çiçek desenli kıyafet giymeyi tercih eden Zaharova'nın, kameraya bakıp gülümsediği ayrıntısına dikkat çekildi.

Ünlü Rus halk şarkısı Kalinka'nın yer aldığı "Benim hasadım" başlıklı video, 500 binden fazla görüntüleme ve yaklaşık 4 bin yorum aldı.

"Geleceğin dışişleri bakanı"

Haberde, "Birçok kişi, onu geleceğin Rusya Dışişleri Bakanı olarak görüyor." görüşü paylaşıldı.

46 yaşındaki Mariya Zaharova, daha önce, Batı'ya yönelik nükleer silah uyarısıyla manşetlere çıkmıştı.