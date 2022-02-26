Rus sporcudan 'savaşa hayır' mesajı

Tek erkeklerde dünya klasmanının 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, Rusya-Ukrayna krizinin üzerine savaş karşıtı mesaj verdi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 3'üncü günde de etkisini sürdürüyor.

Ukrayna'dan barış çağrıları yapılması üzerine askeri müdahalesine devam eden Rusya, birçok bölgeye ateş altına alıyor.

Ukrayna ordusu ve halkı savaşa karşı direnirken, Rusya'daki halkın bir kısmı da Ukrayna'ya destek için protestolar düzenliyor.

Rusya'dan son destek ise Rus tenisçi Andrey Rublev'den geldi.

KAMERAYA 'SAVAŞA HAYIR' YAZDI

Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda yaptığı hareket dikkat çekti.

Rublev, kameranın önüne yerleştirilen cama, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.