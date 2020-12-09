Rus Sputnik V aşısı olacaklara ‘alkol’ uyarısı

Rus Sputnik V Covid aşısının etkili olabilmesi için, aşı olacak kişinin ilk doz öncesinde 14 gün ve sonrasında da 42 gün hiçbir şekilde alkol almaması gerektiği açıklandı.

Rusya'nın Tüketici Güvenliği İzleme Kurumu Başkanı Anna Popova, Rusya'da Covid-19'a karşı üretilen Sputnik V aşısını alacakların, aşılanmadan önce ve sonra yaklaşık iki ay alkolden uzak durmaları gerektiğini duyurdu.

Aşının dozları arasında 21 günlük bir ara uygulandığı için daha önce Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da 42 gün boyunca alkol ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlardan uzak durulması gerektiğini söylemişti.

ÖNCE İKİ HAFTA SONRA 42 GÜN

The Moscow Times'ta yer alan habere göre Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) başkanı Anna Popova, Komsomolskaya Pravda adlı radyo programında yaptığı açıklamalarda “Alkol alımının aşılamadan en az iki hafta önce durdurulması gerekiyor” dedi.

Popova, aşı olanların ilk enjeksiyondan sonra 42 gün alkolden uzak durması gerektiğini de ekledi. 2003'ten bu yana alkol tüketiminde önemli bir düşüş görülmesine rağmen dünyanın hala en yüksek alkol tüketicileri arasında yer alan Rus vatandaşları için Popova, "Sağlıklı kalmak ve güçlü bir bağışıklık tepkisine sahip olmak istiyorsak alkol içmeyin" uyarısında bulundu.

SİGARA DA İÇMEYİN UYARISI

Ayrıca Popova, tütün dumanı akciğerleri tahriş ettiği için özellikle aşılamadan önce ve sonra sigara içilmemesini de tavsiye etti.

Popova'nın bu açıklamalarının ardından, Sputnik V aşısını geliştiren Gameleya araştırma merkezinin başkanı Alexander Gintsburg, aşılamadan önce veya sonra alkolün kullanılmaması gerektiğini onayladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Moskova'da, Sputnik V aşısı yüksek riskli gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı. Aşı geliştiricileri adenovirüs bazlı aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu söylüyor.

Henüz tüm sayısal veriler açıklanmasa da sağlık yetkilileri gönüllüler ve ordu mensupları dahil olmak üzere 100 bin Rus'un Sputnik V aşısı olduğunu tahmin ediyor.

Rusya, 2,5 milyonun üzerinde vaka sayısıyla dünyada en çok Covid-19 vakası bulunan ülkeler arasında dördüncü sırada. Ülkede, şimdiye kadar corona virüs nedeniyle 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti.