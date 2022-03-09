Ukrayna topraklarında ilerleyen V işaretli Rus tankında, SSCB bayrağının asıldığı görüldü.

Rusya’nın Ukrayna toprakları üzerinde başlattığı askeri operasyon 14 gündür devam ediyor…

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama ve siren sesleri yükselirken, Ukraynalılar sığınaklarda ve metro istasyonlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre zırhlı araçlardan oluşan konvoy, ülkedeki ilerleyişini sürdürüyor.

V İŞARETLİ TANKTA SSCB DETAYI

Rus birliklerinin ilerleyişine ilişkin yayınlanan bir videoda, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) bayrağı detayı dikkat çekti.

Konvoydaki V işaretli bir tankta, SSCB bayrağı asılı olduğu görüldü.

Rus tankına SSCB bayrağı asıldı ViDEO