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    Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi

    Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği anı havadan görüntüleyerek kamuoyu ile paylaştı.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 21:39
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    Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor.

    RUS TANKI ALEV TOPUNA DÖNDÜ

    Ukrayna ordusu, Rusya’ya ait tankı imha ettiği anları havadan görüntüleyerek, kamuoyu ile paylaştı. Rus tankının isabet almasının ardından alev topuna döndüğü görüldü.

    UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI BİLANÇOYU DUYURMUŞTU

    Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana toplam 13 bin 500'den fazla askeri personel, 404 tank, bin 279 askeri zırhlı araç, 150 adet topçu bataryası, 64 çok namlulu roketatar, 36 hava savunma sistemi, 81 uçak, 95 helikopter, 640 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 9 insansız hava aracı kaybettiğini duyurmuştu.

    Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi #1

    Rus tankının imha edildiği an havadan görüntülendi #2


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