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    Rus tankları, Ukrayna'da sergileniyor

    Kiev'de halkın ziyaretine açılan karla kaplı tanklar objektiflere yansıdı.
    • 10.12.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 13:33
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    Rus tankları, Ukrayna'da sergileniyor

    Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor.

    Ukrayna'nın doğusunda iki ülkenin askerleri arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

    Çatışma bölgelerinde daha önce ele geçirilen Rus zırhlı araçları ve tankları sergileniyor.

    Ukraynalılar tankları yakından inceledi

    Tanklar, Başkent Kiev'deki Mihaylivska Meydanı'nda halkın ziyaretine açıldı. Ukraynalılar, karla kaplı tanklar önünde beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

    Rus araçlarını yakından inceleyen Kiev sakinleri objektiflere yansıdı.

    Rus tankları, Ukrayna da sergileniyor #1

    Rus tankları, Ukrayna da sergileniyor #2

    Rus tankları, Ukrayna da sergileniyor #3

    Rus tankları, Ukrayna da sergileniyor #4

    Rus tankları, Ukrayna da sergileniyor #5

    Rus tankları, Ukrayna da sergileniyor #6

    Rus tankları, Ukrayna da sergileniyor #7

    Rus tankları, Ukrayna da sergileniyor #8


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