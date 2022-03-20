Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği anların görüntülerini yayınladı.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyon, 25’inci gününe girdi.

Taraflar arasındaki savaş devam ederken, diğer yandan da müzakereler de devam ediyor.

Bu süreçte Ukrayna ordusu, ilerlemelerini sürdüren Rus birliklerine karşı operasyonlarına devam ediyor.

TANKLARIN İMHA ANLARI YAYINLANDI

Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus tanklarının yakın mesafeden imha edildiği anları yayınladı. Ukrayna ordusuna ait tankın kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus tanklarının patlama anları görüldü.

Rus tanklarının imha edilme anları kamerada ViDEO