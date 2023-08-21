Rus teçhizatları, Kiev'de Ukraynalılar için sergileniyor El konulan tahrip olmuş tanklar, Ukrayna'nın başkentinde ülke halkının ziyaretine açıldı. Kiev'den Bahmut konusunda yeni bir açıklama yapıldı.

AA & Ensonhaber

Ukrayna, ele geçirilen Rus tanklarına sahne olmaya devam ediyor.

Şiddetli çatışmalar sırasında, hem kara hem de hava araçları hedef alınıyor.

İki ülkeden yapılan açıklamalara göre, karşılıklı verdirilen zayiatların ölçeği oldukça ciddi oranlarla ifade ediliyor.

Rus teçhizatları Kiev sokaklarında

Esir düşen askerlerin yanı sıra tanklar da el konulan savaş araçları arasında yer alıyor.

Başkent Kiev'deki Khreshchatyk Caddesi, sergilenen tahrip edilmiş Rus teçhizatlarına ev sahipliği yaptı.

Ukrayna'nın Bahmut açıklaması

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, geçen hafta Bahmut yakınlarında 3 kilometrelik alanı daha kurtardıklarını söyledi.

Savunma Bakanlığı Askeri Basın Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Malyar'ın Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğine ilişkin açıklamasına yer verildi.

Rus teçhizatları Kiev'de sergileniyor - FOTO GALERİ

3 kilometrekarelik alan kurtarıldı

Ukrayna ordusunun Bahmut kentinin güney kanadında ilerlemeye devam ettiğini belirten Malyar şöyle dedi:

Geçen hafta içinde 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı. Toplamda Bahmut çevresinde kurtarılan 43 kilometrekarelik bir alandan söz edebiliriz.

Bakan Yardımcısı Malyar, geçen hafta Ukrayna güçlerinin Bahmut'ta 3 kilometrekarelik alanı kurtardığını, böylece toplam kurtarılan alanın 40 kilometrekareye çıktığını açıklamıştı.