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    Rus teçhizatları, Ukrayna'da sergileniyor

    Ele geçirilen Rus askeri araçları, Lviv'de halkın ziyaretine açıldı.
    • 12.08.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 12:01
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    Rus teçhizatları, Ukrayna'da sergileniyor

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor.

    Çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "özel askeri operasyon" şeklinde nitelendiriliyor.

    Savaş nedeniyle her iki ülkenin ordusu da ağır kayıplar vermiş durumda.

    Askeri araçlara el konuldu

    Ele geçirilen esir askerlerin yanı sıra silahlara ve çok sayıda zırhlı araca da şiddetli çatışmalar sırasında el konuluyor.

    Ukrayna’nın Lviv kentinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından tahrip edilen Rus teçhizatları sergileniyor.

    Ukrayna halkı Rus teçhizatlarını yakından inceledi

    AA'nın aktardığına göre, sergi, askerlerce "Direneceğiz, kazanacağız" başlığıyla gerçekleştiriliyor.

    Ukraynalı sivillerin, Rusya ordusuna ait teçhizatları yakından inceleyerek fotoğraf çektirdiği görüldü.

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #1

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #2

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #3

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #4

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #5

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #6

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #7

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #8

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #9

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    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #11

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #12

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #13

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #14

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #15

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #16

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #17

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #18

    Rus teçhizatları, Ukrayna da sergileniyor #19


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