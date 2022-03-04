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    Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durduruyor

    Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurma ve çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 03:08
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    Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durduruyor

    RT, ABD'deki çalışanlarına ''öngörülemeyen kesintiler'' nedeniyle ülkedeki tüm operasyonlarını durduracağı konusunda bildiri gönderdi.

    ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARACAK

    Washington, New York, Los Angeles ve Miami'de ofisleri bulunan RT, çalışanlarının ise işten çıkarılacağını ve personele iki aylık maaş ödeneceğini bildirdi.

    RT America, ABD'de 2010 yılından bu yana yayın yapıyordu.


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