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    Rus televizyonunda dikkat çeken Ukrayna mesajı

    Zafer Günü kutlamaları öncesi Rus medyasında ilginç anlar yaşandı. Televizyonlara yansıtılan mesajlarda, Ukrayna savaşına tepki gösterildi.
    • 09.05.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 16:23
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    Rus televizyonunda dikkat çeken Ukrayna mesajı

    Rus uydu televizyon menüleri, Moskova'daki izleyicilere Ukrayna'daki savaş hakkında mesajlar gösterecek şekilde değiştirildi.

    Mesajların gösterildiği sırada çekilen ekran görüntülerinde, Zafer Günü'nde değiştirilen menüler yer alıyor.

    "Elinizde binlerce Ukraynalının kanı var"

    Ekranlara yanısıtılan mesajda, "Elinizde binlerce Ukraynalının ve yüzlerce ölü çocuğun kanı var." denildi.

    Başka bir mesajda, "TV ve yetkililer yalan söylüyor. Savaşa hayır." ifadesine yer verildiği görüldü.

    Geçit töreninden önce ortaya çıktı

    Reuters'ın haberine göre, söz konusu sloganlar, Kızıl Meydan'da Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen geçit töreninden hemen önce ortaya çıktı. Olayın nasıl yaşandığı bilinmiyor.

    Interfax haber ajansı, sloganların bilgisayar korsanlarınca saldırıya uğradıktan sonra kablolu televizyonda da göründüğünü duyurdu.

    Putin'i eleştiren materyaller gösterildi

    Öte yandan bir Rus haber sitesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren savaş karşıtı materyalleri gösterdi.

    Rusya aleyhindeki içeriklerin nasıl göründüğü henüz bilinmezken, mesajların hızla ortadan kaybolduğu kaydedildi.

    Rus televizyonunda dikkat çeken Ukrayna mesajı #1

    Rus televizyonunda dikkat çeken Ukrayna mesajı #2

    Rus televizyonunda dikkat çeken Ukrayna mesajı #3

    Rus televizyonunda dikkat çeken Ukrayna mesajı #4


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