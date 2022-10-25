Rus televizyonunda 'Ukraynalı çocuklar yakılsın' çağrısı

RT sunucusu Krasovsky, yayın sırasında, Ukraynalı çocukların boğulmasını ve yakılmasını istedi.

Moskova merkezli RT televizyonunda Ukraynalı çocuklar hedef alındı.

Sunucu Anton Krasovsky, Ukrayna'da "Rusların işgal hareketinde bulunduğu" söylemlerine tehditkar ifadelerle karşılık verdi.

Ukraynalı çocuklar hedefte: Nehre atıp boğun

Krasovsky, konuğunun "Ukraynalı çocuklar, Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgal edildiğini söyledi" demesi üzerine, "Ördek yavrularının yüzdüğü Tysyna'da (nehir) boğulmaları gerekirdi." ifadesini kullandı.

Konuşmasının devamında Krasovsky, "O çocukları Tysyna'da boğun." diye ekledi.

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"Onları kümeslere tıkıştırın ve yakın"

Tehditkar ifadelerini sürdüren Rus sunucu, "Her kim Rusların işgal ettiğini söylüyorsa, onları güçlü dip akıntılı nehre atın. Onları kümeslere tıkıştırın ve yakın." sözlerini sarf etti.

Bu sözlerin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, sunucu özür dilemek zorunda kaldı.

Tepkiler üzerine özür diledi

Skandal ifadeleri nedeniyle açığa alınan Anton Krasovsky, "Herkesten özür dilerim." şeklinde bir açıklama yaptı.

Krasovsky, daha önce de "Ukrayna var olmamalı. Bunun için her şeyi yapıyoruz.” demişti.