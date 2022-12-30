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    Rus turistler rotayı yılbaşı tatilinde de Türkiye'ye çevirdi

    Rus turistler rotayı yılbaşı tatilinde de Türkiye'ye çevirdi

    Yılbaşı tatilini Türkiye'de geçirecek olanlar listesinde yine Rus turistler zirvede yer alıyor. Turizm istatistiklerine göre 2022 yılında 4 milyon 945 bin 198 Rus turist, Türkiye'yi ziyaret etti.
    • 30.12.2022 - 06:40
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 07:47
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    2023 yılına artık saatler kaldı.

    Birçok insan yılbaşı tatilini geçirebilmek için araştırmalara girişmiş durumda.

    Türkiye ise turistler tarafından tercih edilen ilk ülkeler arasında yer alıyor.

    Özellikle Rus turistlerin yaz ayında olduğu gibi rotaları kış ayında da, yılbaşı tatillerini geçirmek için Türkiye'ye dönmüş bulunuyor.

    Rus turistlerin yılbaşında seyahat tercihi Türkiye

    Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, Kupibilet adlı seyahat sitesinin verilerine dayandırdığı haberine göre, Rusya’da yılbaşı döneminde vatandaşların seyahat için en çok bilet aldığı ülkelere ilişkin bilgilere yer verildi.

    Yılbaşı döneminde vatandaşların tatil tercihini çoğunlukla Türkiye’den yana kullandıkları belirtilen haberde, bilet satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 28'i aştığı kaydedildi.

    Haberde, Türkiye’nin ardından Ermenistan’ın yüzde 16 payla ikinci sırada olduğu, İsrail ve Azerbaycan’ın ise yüzde 7'şer ile üçüncü sırayı paylaştığı aktarıldı.

    Rus turistler rotayı yılbaşı tatilinde de Türkiye ye çevirdi #1

    2022'de Rusya'dan 5 milyona yakın ziyaretçi geldi

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan turizm istatistiklerine göre, Türkiye'ye 2022'nin 11 ayında 42 milyon 164 bin 954 yabancı ziyaretçi gelirken en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya Federasyonu Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

    Rus turistler rotayı yılbaşı tatilinde de Türkiye ye çevirdi #2


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