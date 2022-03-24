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    Rus turistler, Tayland'da mahsur kaldı

    Rus turistler, Tayland'da mahsur kaldı

    Rusya'nın karşılaştığı ambargolar, ülke dışındaki turistleri zora soktu. Turistler, nakit para bulmakta zorlandıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 13:26
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    Yurt dışında tatil yapan Rus turistler, Rusya-Ukrayna savaşının ardından zor günler geçiriyor.

    Savaş nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları ve ABD merkezli finansal hizmet şirketlerinin de bu ülkedeki operasyonlarını askıya alması, Rus vatandaşlarını zor durumda bıraktı.

    7 BİN RUS TURİST MAHSUR KALDI

    Çoğu Puket Adası'nda bulunan yaklaşık 7 bin Rus turist, hava yolu firmalarının dönüş uçuşlarını iptal etmeleri nedeniyle mahsur kaldı.

    Turistlerin, en büyük zorluğu para konusunda yaşadığı kaydedildi. Rusya'ya yaptırımlar uygulanmaya başladığından beri ATM'lerden nakit para çekemeyen turistler, kredi kartlarını da kullanamıyor.

    PARA SIKINTISI YAŞIYORLAR

    BBC'nin haberine göre, Ukrayna savaşının başladığı gün Moskova'dan Puket'e uçan bir Rus çift, paraları yetene kadar Tayland'da kalmaya çalışacaklarını söyledi.

    "ATM'DEN ATM'YE GİDİYORUZ"

    Çift, "Bankadan bankaya, ATM'den ATM'ye gidiyoruz. 10 girişimden 9'u başarısız oldu, ancak biraz para almayı başardık." dedi.

    Nakit elde etmenin kripto para gibi diğer yöntemleri olduğunu belirten Rus turistler, diğer taraftan "Dün çalışan şey, bugün çalışmıyor." diye konuştu.

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