Rus turistlerin Türkiye'de tatile ilgisi yeniden artışa geçti

AA
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Rusya'da, yurt dışı tatil planlarının yapılması hız kazandı.
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Türkiye'de tatil bölgelerine yönelik yoğun ilgiye dair açıklamada bulundu.
Açıklamada, Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebinin mayısta beklentilerin altında kaldığı belirtildi.
Türkiye tatil paketi satışları artışta
Tatil bölgelerindeki fiyatların, Rus turistler için tekrar cazip seviyelere geldiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada şöyle denildi:
Şimdi Rus turistlere yönelik Türkiye tatil paketi satışları artışa geçti.
Mayıs sonundan itibaren ivme hızlanacak
Sektör yetkilileri de Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışlarının artışa geçtiğini ve mayıs sonundan itibaren söz konusu ivmenin hızlanacağını belirtti.
Türkiye'yi geçen yıl 5 milyon 200 binden fazla Rus turist ziyaret etmişti.
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