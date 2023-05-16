Rus turistlerin Türkiye'de tatile ilgisi yeniden artışa geçti Sayılı günlerin kaldığı sezon öncesi tatil paketi satışları yoğun ilgi görüyor. Rus Turizm Endüstrisi Birliği, oluşan tabloyu paylaştı.

AA

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Rusya'da, yurt dışı tatil planlarının yapılması hız kazandı.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Türkiye'de tatil bölgelerine yönelik yoğun ilgiye dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebinin mayısta beklentilerin altında kaldığı belirtildi.

Türkiye tatil paketi satışları artışta

Tatil bölgelerindeki fiyatların, Rus turistler için tekrar cazip seviyelere geldiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

Şimdi Rus turistlere yönelik Türkiye tatil paketi satışları artışa geçti.

Mayıs sonundan itibaren ivme hızlanacak

Sektör yetkilileri de Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışlarının artışa geçtiğini ve mayıs sonundan itibaren söz konusu ivmenin hızlanacağını belirtti.

Türkiye'yi geçen yıl 5 milyon 200 binden fazla Rus turist ziyaret etmişti.