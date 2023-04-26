Rus turistlerin Türkiye'de tercih ettiği otellerde mayıs indirimi yapıldı Fiyatlardaki azalma, Rus turistlerin tatil planlarını hızlandırdı. Rusya'dan turizm yetkilileri, Türkiye'deki lüks tatillerde tasarruf etme imkanı oluştuğunu söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye, yaklaşan yaz sezonu öncesi tatil arayışında olan Rus turistlerin yeniden uğrak noktası olmaya hazırlanıyor.

Özellikle Akdeniz sahilleri, kumsallarda ve güneşli havalarda tatil yapmak isteyen Rusların vazgeçilmez adreslerinden biri.

Fiyatlar geriledi

Rus basını, mayıs ayının ilk hafta sonu için Ruslar arasında popüler olan Türk otellerine düzenlenen turlarla ilgili fiyatların şubat-mart ayına kıyasla önemli ölçüde düştüğünü yazdı.

Fiyatların sadece konaklama indirimleri nedeniyle değil, tur paketi kapsamında uçak bileti maliyetlerinde yapılan ayarlamalar nedeniyle de düştüğü kaydedildi.

Rus turistlerin rotası yeniden Türkiye

İndirimin önümüzdeki iki hafta içinde gelenler için geçerli olacağı uyarısı yapıldı. Mayıs ayının 20'sinden itibaren fiyatların yüzde 20-30 daha yüksek olacağı hatırlatıldı.

Haberlere göre, Rusya merkezli seyahat acenteleri, satışların aktif hale gelmesini bekliyor.

Lüks tatilde tasarruf imkanı

Moskova merkezli uluslararası tur operatörü Anex Tour, "Turistler, Türkiye'deki lüks otellerde tatillerinde tasarruf etme fırsatı bulacak." dedi.

Bu otellerin, misafirlerine direkt transfer sağlayarak konaklamalarını daha konforlu hale getirdiği ifade edilirken, "Düşük fiyatlar talebi canlandıracak." denildi.

Otel fiyatları ve geçerli tarihler

- Belek'te 5 yıldızlı bir otel - 152 bin rubleden başlayan fiyatlarla (2 kişilik, 5 gece) - 2 Mayıs'tan itibaren.



- Kemer'de 5 yıldızlı bir otel - 155 bin rubleden başlayan fiyatlarla (2 kişilik, 5 gece) - 7 Mayıs'tan itibaren.



- Tekirova'da 5 yıldızlı bir otel - 167 bin rubleden başlayan fiyatlarla (2 kişilik, 5 gece) - 2 Mayıs'tan itibaren.



- Belek'te 5 yıldızlı bir otel - 187 bin rubleden başlayan fiyatlarla (2 kişilik, 5 gece) - 28 Nisan'dan itibaren.

Akdeniz sahilleri hareketlendi

Henüz yaz sezonu başlamamışken, Antalya yılın ilk dört ayında 1 milyonu aşkın turisti ağırladı. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum da bu yıl en az 1,5 milyon yabancı turisti misafir etmeyi hedefliyor.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 51,4 milyon turist ağırlarken, 46.3 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

2023 hedefi 60 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023'te ise 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Ersoy, 2028 projeksiyonuna ilişkin ise "90 milyon turist, 100 milyar dolar gelir" ifadesini kullandı.