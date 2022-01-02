İdlib kentinin batısına su sağlayan ana istasyonu bombalayan Rus uçakları, istasyonu hizmet dışı bıraktı.

Suriye'nin İdlib kentinde savaş uçakları uçmaya devam ediyor.

İdlib'in batısına su sağlayan ana istasyonlardan biri, Rus savaş uçakları tarafından bombalandı.

Su istasyonu hizmet dışı kalırken muhaliflere ait uçak gözlemevi de elindeki resmi verileri paylaştı.

Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağının, TSİ 12.45'te İdlib il merkezinin yakınlarındaki Arşani su dağıtım ve pompalama istasyonunu bombaladığı, kayıtlara geçti.

1 SİVİL YARALANDI

İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, saldırıda 1 sivil yaralandı.

Rus uçakları, İdlib'e su sağlayan ana istasyonu bombaladı VİDEO



İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ile Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirdi ve İdlib'e yöneldi.

2 MİLYON SİVİL TÜRKİYE'YE GÖÇMEK ZORUNDA KALDI

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.