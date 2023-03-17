Rus uyruklu kadın, Yunanistan'da sahte kimlikle casusluk yaptı Yunan basını, casusluk faaliyetinin ayrıntılarını paylaştı. Şüphelinin, 1991'de hayatını kaybeden bir bebeğin kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da casusluk yapan bir kişi ortaya çıkarıldı.

Rusya uyruklu kadının, sahte kimlikle casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Maria ismini kullandı

Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberinde, Pangrati semtinde örgü ve el işi malzemelerinin satıldığı dükkanın sahibi kadın casusun, "Maria" ismini kullandığı belirtildi.

Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP), yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı adına çalıştığını belirlediği Rus uyruklu kadının gerçek isminin "İrina A.S." olduğu kaydedildi.

1991'de ölen bebeğin kimlik bilgileriyle yaşadı

Kadın casusun hem örgü ve el işi malzemeleri satılan dükkana sahip bulunduğu hem de kendisini fotoğrafçı olarak tanıttığı, 1991'de ölen bebeğin kimlik bilgileriyle Yunanistan'da yaşadığı ifade edildi.

Rus casus hakkındaki ilk şüphelerin nüfus kayıt belgelerinde tutarsızlık olduğunun anlaşılması üzerine başladığı belirtilen haberde, kayıt defterindeki bazı sayfaların yırtılıp yerine başkalarının yerleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Ocak ayında Yunanistan'ı terk etti

Sahte Yunan kimliğiyle başkentte yaşayan kadının "illegals (yasa dışılar)" diye bilinen özel casus kategorisinde olduğu, bu kategorideki casusların başka kişilerin veya hayatını kaybeden çocukların kimlikleriyle farklı ülkelerde kendi istihbarat birimleri adına çalıştıkları kaydedildi.

Rus kadın casusun "illegals" grubundan başka üyelerin yakalanması üzerine Rusya'nın çağrısıyla ocak ayında Yunanistan'ı terk ederek bu ülkeye gittiği sanılıyor.

10 yıla varan casusluk eğitimi

ERT'ye konuşan güvenlik uzmanı Aleksandros Niklan, "illegals" kategorisindeki casusların 5 ila 10 yıl eğitim gördüklerini ve amaçlarına bazen 25 yıl gibi uzun vadeli süreçte ulaştıklarını belirtti.

Slovenya'da yakalanan iki şüpheli

Slovenya'da ocak ayında Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Slovenya İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'nın (SOVA) açıklamasında, Rusya için casusluk yapan 2 yabancı uyruklunun yakalandığı, şüphelilerin kendilerini Güney Amerikalı iş insanları olarak tanıttıkları belirtilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Aralık 2022'de Ljubljana Bölge Savcılığı'nın 2 kişi hakkında casusluk soruşturması başlattığı, zanlılarla ilgili "yabancı istihbarat teşkilatı için casusluk" ve "evrakta sahtecilik yaptıkları"na ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti.