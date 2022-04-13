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    Rus vatandaşlarının Kazakistan'a oturma izni başvurusu arttı

    İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kocayev, başvuru sayısının 2,5 kat arttığını söyledi.
    • 13.04.2022 - 13:31
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    Rus vatandaşlarının Kazakistan'a oturma izni başvurusu arttı

    Rusya'dan Kazakistan'a yapılan başvurularda artış yaşanıyor.

    Oturma izni başvurusundaki artışı, Kazakistan İçişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Marat Kocayev değerlendirdi.

    Başvuru yapan Rus vatandaşı sayısı

    Kocayev, Meclis'in haftalık genel oturumunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022'nin ilk üç ayında yaklaşık 1000 Rusya vatandaşının Kazakistan'da oturma izni almak için başvuru yaptığını söyledi.

    2,5 kat artış yaşandı

    Bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine göre (350 ila 400 kişi) 2,5 kat arttığına dikkati çeken Kocayev, aynı zamanda 170 kişinin de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

    Başvuruların nedeni belli oldu

    AA'nın haberine göre; Marat Kocayev, şu anda ülkesinde 130 bin Rus vatandaşının bulunduğunu ve yaklaşık 10 bin kişinin de bireysel kimlik numarası için kayıt yaptırdığını belirterek "Bunun nedeni, Rusya'da finans kuruluşlarının çalışmalarının engellenmesidir." dedi.

    Rus vatandaşlarının Kazakistan a oturma izni başvurusu arttı #1


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