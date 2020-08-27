Rus ve ABD askeri araçları, Suriye'de çarpıştı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaşanan olayda Rusya'yı suçladı.

Suriye’de ABD ve Rus askeri araçlarının çarpışması sonucu, 4 ABD askeri yaralandı.

ABD ordusundan ismi verilmeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Suriye’nin doğusunda meydana gelen olayda, açık arazide Rus askeri araçları ABD askeri araçlarına yandan çarptı.

RUS ASKERİ ARAÇLAR, ABD ARAÇLARINA ÇARPTI

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı açıklamada, olayın Suriye’nin doğusunda Daryick yakınlarında açık arazide meydana geldiğini ifade etti.

Sözcü Ullyot, gerilimin tırmanmaması için devriye aracının bölgeden ayrıldığını ifade ederken, bu tür hareketlerin profesyonel olmadığını ve 2019 yılında iki ülke arasında yapılan gerilimin düşürülmesi protokolünün ihlali olduğunu kaydetti.

"RUSYA, ÇARPIŞMA BÖLGESİNDE OLMAMALI"

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Rus askerlerinin çarpışma bölgesinde olmaması gerektiğini ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus mevkidaşı Orgeneral Valeri Gerasimov ile telefonda görüştü.

Görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verilmezken, bu olayın gündeme gelip gelmediği bilinmiyor.