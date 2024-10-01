Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma Rus savaş uçağı, Alaska yakınlarında uçan ABD savaş uçaklarının dibinden geçti. O anlar Amerikan savaş uçağının kamerasına yansıdı.

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İHA

ABD ile Rusya arasında havada tehlikeli yakınlaşma...

Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus ve ABD savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşti.

Rusya’ya ait savaş uçaklarına önleme yapan ABD savaş uçağına Rusya’ya ait Su-35 tipi savaş uçağının tehlikeli şekilde yaklaşması, az daha kazaya neden oluyordu.

RUS VE ABD UÇAKLARI KARŞI KARŞIYA GELDİ

ABD tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD savaş uçağının tehlikeli şekilde yakınından geçen Rus savaş uçağının, ABD savaş uçağının manevra yapmasına neden olduğu ve bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"PROFESYONEL HAVA KUVVETLERİNDE GÖREBİLECEĞİNİZ BİR ŞEY DEĞİL"

ABD Kuzey Komutanlığı ve Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Komutanı General Gregory Guillot, yaşanan olayı kınayarak, “23 Eylül 2024 tarihinde NORAD uçakları Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde Rus askeri uçaklarına güvenli ve disiplinli bir önleme uçuşu gerçekleştirmiştir. Bir Rus Su-35 uçağının davranışı güvensiz, profesyonelce değildi ve herkesi tehlikeye attı. Profesyonel bir hava kuvvetlerinde görebileceğiniz bir şey değil.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)