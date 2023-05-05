Rus Wagner grubu, mühimmat verilmeyince Bahmut’tan çekilme kararı aldı Wagner’in kurucusu Prigojin, Kremlin'e mühimmat konusunda sitem etti. Bahmut kararını açıklayan Prigojin, "Bize mühimmat vermeyenler cehennemde yanacak" dedi.

AA & Ensonhaber

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Moskova yönetimini hedef aldı.

Öldürülen çok sayıda Wagner mensubunun cesedinin bulunduğu yerde bir konuşma yapan Prigojin, cephane yetersizliği konusundaki şikayetini dile getirdi.

Moskova'ya seslendi: Mühimmat nerede

Prigojin, mühimmat verilmediği için öldürüldüklerini belirttiği savaşçıların görüntüsünü yayınlayıp, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’a bağırarak mühimmatın nerede olduğunu sordu.

Bahmut'tan çekilme kararı aldılar

Bunun üzerine Prigojin, kendilerine mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs’ta Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

"Bize mühimmat vermeyenler cehennemde yanacak"

"Kremlin'in aşçısı" olarak da tanınan Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna’daki savaşta yaşadıkları mühimmat sorunuyla ilgili video paylaştı.

Gece yayınlanan videoda kısa süre önce öldürülmüş Wagner savaşçılarının cesetlerini gösteren Prigojin, bu savaşçıların birilerinin çocukları ve birilerinin babaları olduğunu belirtti. Savaşçıların mühimmat yetersizliğinden öldürüldüğüne dikkati çeken Prigojin, mühimmat vermeyenlerin “cehennemde yanacaklarını” dile getirdi.

Şoygu'ya ve Gerasimov'a bağırdı

Prigojin, bağırarak sinirli şekilde yaptığı konuşmada şöyle dedi:

Bizim yüzde 70 oranında mühimmatımız yetmiyor. Şoygu! Gerasimov! Nerede mühimmatlar? Bakın bunlara (yerdeki cesetlere)!

"Buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar"

Kendilerine mühimmat vermeyenlerin zengin kulüplerinde oturduklarını, keyiflerine göre savaşçılarının kaderlerini belirlediklerini öne süren Prigojin, depolarda var olan mühimmatın Wagner’e gerektiği kadar verilmesi halinde kayıplarının 5 kat daha az olacağını savundu. Prigojin, “(Savaşçılar) buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar.” ifadesini kullandı.

Aylardır süren çağrı yanıtsız kaldı

Şubat ayından bu yana Prigojin, "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan destek istiyordu.

Prigojin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleri ile çatıştıkları Bahmut’tan savaşçıların bir bölümünü çekeceklerini söylemişti.